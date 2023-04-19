Уткин: неужели Спаллетти правда думал, что 12–14 игроков без выгорания пройдут весь сезон?

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал вылет «Наполи» из Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Напомним, на стадии четвертьфинала неаполитанцы уступили «Милану» по сумме двух матчей со счётом 1:2.

«Насчёт «Наполи» — я бы послушал Спаллетти. Тренер, в конце концов, он. Опыт, знание жизни — именно у него. Как так вышло, он что, правда думал, что 12–13–14 игроков без устали, без выгорания пройдут сезон? Он же очень умный, а главное — ужасно хитрый тренер…

Ну и вот теперь 14 очков отрыва в чемпионате, а полуфинала Лиги чемпионов нет. Вы скажете, он идейно, тактически ничего не придумал? Да нет, там тактически ничего особенного и не было в «Наполи». Качественная база, честно проделанная работа. Там был кураж. Надо было его сберечь. Это очень сложно. Этим так легко увлечься — вместе с командой!

Это же так круто, когда твоя команда вот так вот летает, это же немного похоже на шальные деньги, которые жгут карман, это похоже на бурный роман с сексом где попало, потому что невозможно остановиться, это похоже на кавалерийскую атаку… Впрочем, нынче это уже не жизненный, а чисто киношный образ.

«Наполи» в этом сезоне — это как страсть, из которой не получится семьи на годы. Мог ли Лучано этим управлять? А можно ли вообще этим управлять, вот в чём вопрос. Воображаю, каким кайфом было тренировать «Наполи» в этом сезоне. Тренировать, вместе с ним мечтать, возглавлять, окормлять… Но — не управлять», — написал Уткин в своём телеграм-канале.