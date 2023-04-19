Быстров: Спаллетти с Хвичей теперь могут пить вино и смотреть на обдуманную игру других

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал вылет «Наполи» из Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Напомним, на стадии четвертьфинала неаполитанцы уступили «Милану» по сумме двух матчей со счётом 1:2.

«Алло, Лучано, это Володька. Я из-за тебя спор на 10 отжиманий проиграл. Я вот верил в «Наполи» всей душой, отвечаю. Ты тоже, наверное, верил, но одной веры для тренера недостаточно. Теперь можете с Хвичей спокойненько попивать грузинское вино и смотреть на обдуманную игру других команд», — написал Владимир Быстров в своём телеграм-канале.

Напомним, Быстров в телеэфире поспорил с Владиславом Радимовым по поводу победителя пары «Наполи» — «Милан». Владимир проиграл спор и выполнил 10 отжиманий в прямом эфире.