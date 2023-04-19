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«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Краснодар» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «Краснодар» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
19 апреля 2023, среда. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Кайо, Литвинов, Рамирес, Черников, Кривцов, Ионов, Сперцян, Кордоба, Баши.

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Бейл, Гапонов, Зотов, Бабкин, Витюгов, Зуев, Рахманович, Шитов, Чиркович.

В матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» обыграл «Ростов» (0:0, 5:3 по пенальти). «Крылья Советов» опустились в Путь регионов, так как уступили московскому ЦСКА по сумме двух матчей в 1/2 финала Пути РПЛ — 2:3.

Команды ранее встречались в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью — 0:0. Встреча состоялась 3 октября 2022 года.

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