Романо: Жиру продлил контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру вместе со своими агентами в данный момент находится в штаб-квартире «россонери» и подписывает с клубом новый контракт до июня 2024 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По новому соглашению жалование форварда составит около € 3,5 млн за один сезон. Таким образом, француз и его представители снизили требования по зарплате на € 500 тыс.: действующий контракт футболиста предусматривает гонорар в размере € 4 млн в год.

В текущем сезоне на счету 36-летнего нападающего 37 матчей за «россонери» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами.

Жиру перешёл в «Милан» в июле 2021 года, после того как его контракт с лондонским «Челси» подошёл к концу.

Вчера, 18 апреля, форвард отметился победным мячом в двухматчевом противостоянии с «Наполи» в Лиге чемпионов (2:1 в пользу «Милана» по сумме встреч).