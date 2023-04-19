Романо: Жиру продлил контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру вместе со своими агентами в данный момент находится в штаб-квартире «россонери» и подписывает с клубом новый контракт до июня 2024 года, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По новому соглашению жалование форварда составит около € 3,5 млн за один сезон. Таким образом, француз и его представители снизили требования по зарплате на € 500 тыс.: действующий контракт футболиста предусматривает гонорар в размере € 4 млн в год.
В текущем сезоне на счету 36-летнего нападающего 37 матчей за «россонери» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и шестью результативными передачами.
Жиру перешёл в «Милан» в июле 2021 года, после того как его контракт с лондонским «Челси» подошёл к концу.
Вчера, 18 апреля, форвард отметился победным мячом в двухматчевом противостоянии с «Наполи» в Лиге чемпионов (2:1 в пользу «Милана» по сумме встреч).
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