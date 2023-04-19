Абаскаль: да, «Спартак» не забил пенальти, но и Жиру вчера не забил

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал незабитый пенальти Кейта Бальде в кубковом матче с «Акроном» (1:2).

«Это жизнь, это футбол. Не надо сейчас думать, кто и почему. Кто подходит – тот может не попасть. Важно, что создаём моменты. Значит, наш игрок был в чужой штрафной, раз заработали. Но одно дело тренировки, другое – в игре. Да, игроки «Спартака» не забили пенальти, но и Марадона, Бекхэм, Жиру ещё вчера не забивали. Пенальти – это личная история. Кто уверен, тот и берёт на себя ответственность», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На 23-й минуте матча нападающий красно-белых Бальде Кейта не реализовал пенальти.

После этого футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.

Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).