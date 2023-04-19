Абаскаль: да, «Спартак» не забил пенальти, но и Жиру вчера не забил

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал незабитый пенальти Кейта Бальде в кубковом матче с «Акроном» (1:2).
«Это жизнь, это футбол. Не надо сейчас думать, кто и почему. Кто подходит – тот может не попасть. Важно, что создаём моменты. Значит, наш игрок был в чужой штрафной, раз заработали. Но одно дело тренировки, другое – в игре. Да, игроки «Спартака» не забили пенальти, но и Марадона, Бекхэм, Жиру ещё вчера не забивали. Пенальти – это личная история. Кто уверен, тот и берёт на себя ответственность», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
На 23-й минуте матча нападающий красно-белых Бальде Кейта не реализовал пенальти.
После этого футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог – 2:0.
Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог – победа «Акрона» (2:1).
- 19 апреля 2023
-
20:24
-
20:21
-
20:19
-
20:10
-
20:05
-
19:56
-
19:52
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:41
-
19:36
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:17
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:08
-
19:07
-
19:07
-
19:06
-
19:05
-
19:02
-
19:02
-
18:59