Владимир Пильгуй: успешный результат для «Динамо» – только первое место

Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Пильгуй высказался о результатах столичного клуба.

«Результаты, конечно, не радостные, потому что для такого клуба успешным результатом можно считать только первое место. Но, к сожалению, команда в этом году попала в период перестройки: больше половины команды основного состава в силу разных причин ушла. Сформировать новый состав быстро не получится. Поэтому так сложилось, что именно к столетию клуба и произошли все эти передряги.

Меня больше волнует игра. Её никак не получается наладить. Поменялся состав, ушли квалифицированные ребята, а новые футболисты пока не наладили связи. На это требуется время. Больше всего меня беспокоит игра в обороне», – приводит слова Пильгуя «Евро-футбол.Ру».