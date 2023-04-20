Владимир Пильгуй: успешный результат для «Динамо» – только первое место
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Бывший голкипер московского «Динамо» Владимир Пильгуй высказался о результатах столичного клуба.
«Результаты, конечно, не радостные, потому что для такого клуба успешным результатом можно считать только первое место. Но, к сожалению, команда в этом году попала в период перестройки: больше половины команды основного состава в силу разных причин ушла. Сформировать новый состав быстро не получится. Поэтому так сложилось, что именно к столетию клуба и произошли все эти передряги.
Меня больше волнует игра. Её никак не получается наладить. Поменялся состав, ушли квалифицированные ребята, а новые футболисты пока не наладили связи. На это требуется время. Больше всего меня беспокоит игра в обороне», – приводит слова Пильгуя «Евро-футбол.Ру».
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