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Мовсисян: увольнение Карпина — главная ошибка «Спартака», футболисты были против

Мовсисян: увольнение Карпина — главная ошибка «Спартака», футболисты были против
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Бывший нападающий московского «Спартака» Юра Мовсисян назвал большой ошибкой увольнение красно-белыми Валерия Карпина. Армянин считает расставание со специалистом главным просчётом руководства москвичей.

«Карпин — очень хороший тренер. И как человек впечатлил, он мужик. Дзюба как‑то говорил про Эмери как про тренеришку. Вот Карпин совсем другой. Все знают его характер, что он очень уверенный в себе человек. Это важное качество. Уважал его как мужика. Важный тренер для меня.

Его увольнение из «Спартака» — очень большая ошибка. Футболисты были против. Понятно, что результаты были не очень хорошие, тренер должен отвечать за это. Но для меня его увольнение — главная ошибка того «Спартака». После этого всё пошло вниз. Но «Спартак» — это «Спартак», там всегда мало времени и большое давление. Не так, как в маленьких клубах, где все готовы терпеть», — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Карпин покинул «Спартак» в марте 2014 года. Сейчас он работает главным тренером «Ростова» и сборной России.

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