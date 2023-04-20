Мовсисян: спросил у Обамы про признание геноцида армян, он сказал заниматься футболом

Бывший форвард московского «Спартака» Юра Мовсисян рассказал, как прошла его встреча с экс-президентом США Бараком Обамой в 2009 году.

«Как прошла встреча с президентом США Бараком Обамой? Мы выиграли MLS в 2009‑м году. Для США это стандартная практика, когда чемпионов страны принимает президент в Белом доме. Помню, было много охраны.

Я ещё у него спросил: «А почему вы не признали геноцид армян? Вы нам обещали это». Потому что когда Обама шёл на выборы, то пообещал армянской диаспоре: «Голосуйте за меня, а я признаю геноцид». Но он соврал. Поэтому я и задал свой вопрос. Он был в шоке. Сказал: «Давай лучше занимайся футболом, а не политикой». Я ответил: «Это не политика, это жизнь».

Перед встречей нас предупреждали: «Вам нельзя задавать никакие вопросы. Только если президент сам что‑то спросит, тогда можно ответить». Но мне было важно задать это — для себя, для всех армян.

Потом все говорили: «Мы же тебе сказали — нельзя». Из Белого дома, конечно, не выгнали, но вся охрана на меня по‑другому смотрела. Хотели побыстрее проводить», — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

В 2009 году Мовсисян играл за американский «Солт-Лейк».