Губернатор Самарской области: «Акрон» пишет историю, повержен ещё один топ-клуб РПЛ!

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился эмоциями от матча «Спартака» с «Акроном» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Напомним, игра проходила вчера, 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась победой «Акрона» со счётом 2:1.

«Акрон» пишет историю! Повержен ещё один топ-клуб российского футбола. Блестящая игра, сложная, интересная! Мастерство, самоотдача, настрой на победу позволили команде заслуженно обыграть действующего обладателя Кубка России. Наши ребята снова доказали, что для команды нет авторитетов. Уверен, сегодня настоящий праздник не только для болельщиков Жигулёвска и Тольятти, но и многих жителей региона!» – приводит слова Дмитрия Азарова Metaratings.