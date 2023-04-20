Булатов: без Джикии, Промеса и Соболева «Спартак» выглядит средней командой

Бывший наставник второй команды «Спартака» Виктор Булатов поделился впечатлениями от матча «Спартака» с «Акроном» в полуфинале Пути регионов Фонбет Кубка России. Напомним, игра проходила на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске и завершилась победой «Акрона» со счётом 2:1.
«Много составляющих этого результата. «Акрон» сыграл по традиции в Кубке на максимуме своих возможностей при своих болельщиках. Там и спартаковцев много играет: Савичев, Полубояринов, может, ещё кого-то забыл. Сумасшедший настрой. Нужно отдать должное Калешину — команда смотрится симпатично, есть стиль, рисунок игры, хорошее физическое состояние. Игра живая, интересная, хороший подбор исполнителей для Первой лиги. И, как часто бывает в футболе, выигрывает тот, кто больше хочет. Сегодня «Акрон» больше хотел.
«Спартак» же выглядел разрозненно. Отсутствовали Джикия, Промес и Соболев — знаковые фигуры, без них «Спартак» выглядит средней разбалансированной командой. Ни огня, ни состава, ни игры — команда выглядела бледно, а «Акрон» добыл заслуженную победу», — приводит слова Булатова Metaratings.
- 20 апреля 2023
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