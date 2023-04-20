Мовсисян: когда говорю, что жил в России как бог, американцы удивляются

Бывший форвард московского «Спартака» Юра Мовсисян рассказал о том, что думают американцы о России и как поменялось их мнение после чемпионата мира в 2018 году.
«До сих пор сталкиваюсь в США со стереотипами: про злых русских, про мафию. Везде хватает глупых. Но людям интересно услышать правду, как всё на самом деле. Когда рассказываю, что я жил в России как бог, они удивляются. Для многих это большой сюрприз.
В России у меня было всё, что нужно для моей семьи, для жизни. А я играл за «Спартак». Что ещё надо?
Встречались ли знакомые в США, которые после 2018-го поменяли взгляды о России? Конечно, по-другому взглянули. На ЧМ всё было чудесно. Для меня было принципиально, чтобы люди увидели красивую и классную Россию», – приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».
- 20 апреля 2023
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