Мовсисян — о Сперцяне в сборной Армении: это потеря не России. Эдик наш, он армянин

Бывший форвард «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал решение полузащитника Эдуарда Сперцяна выступать за сборную Армении.

«Сперцян выбрал играть за сборную Армении. Потеря ли это для России? А разве не видно, что потеря?

Но я бы так сказал: это потеря не России, Эдик наш. Знаю, что у него российский паспорт, он давно в России, но он армянин», – приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил выступать за сборную Армении в феврале 2021 года, хотя родился в Ставрополе и мог выступать за Россию.

В марте 2021 года Сперцян впервые был заигран за сборную Армении — и в первой же официальной игре поразил ворота Румынии.

В составе сборной Армении Сперцян провёл 13 матчей и отметился тремя голами.