Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мовсисян — о Сперцяне: «Интер» — это его уровень. У него нет потолка в плане потенциала

Мовсисян — о Сперцяне: «Интер» — это его уровень. У него нет потолка в плане потенциала
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший форвард «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал возможный переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Он советовался со мной прошлым летом насчёт Европы. У него тогда уже были варианты. Сказал ему: «Отыграй ещё один год в России, а потом я отправлю тебя в Европу». Мне казалось, что прошлым летом уезжать было ещё рано. Для этого надо играть так, как он играет сейчас, когда он уже лидер «Краснодара», берёт ответственность за команду.

Им «Интер» интересуется, по слухам. Его ли это уровень? Конечно. У него нет потолка в плане потенциала. Это очень сильный футболист. Сожалею, что мы не играли вместе в «Краснодаре».

В текущем сезоне на счету Сперцяна 22 матча в чемпионате России, в которых он отметился девятью голами и девятью результативными передачами. Стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, — € 9 млн.

Материалы по теме
Мовсисян — о Сперцяне в сборной Армении: это потеря не России. Эдик наш, он армянин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023