Мовсисян — о Сперцяне: «Интер» — это его уровень. У него нет потолка в плане потенциала

Бывший форвард «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал возможный переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Он советовался со мной прошлым летом насчёт Европы. У него тогда уже были варианты. Сказал ему: «Отыграй ещё один год в России, а потом я отправлю тебя в Европу». Мне казалось, что прошлым летом уезжать было ещё рано. Для этого надо играть так, как он играет сейчас, когда он уже лидер «Краснодара», берёт ответственность за команду.

Им «Интер» интересуется, по слухам. Его ли это уровень? Конечно. У него нет потолка в плане потенциала. Это очень сильный футболист. Сожалею, что мы не играли вместе в «Краснодаре».

В текущем сезоне на счету Сперцяна 22 матча в чемпионате России, в которых он отметился девятью голами и девятью результативными передачами. Стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermrkt, — € 9 млн.