Де Брёйне — о полуфинале ЛЧ с «Реалом»: мы постараемся минимизировать ошибки

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне выразил надежду на победу в полуфинальном противостоянии с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«В прошлом году мы играли очень хорошо, однако последние пять минут второго матча полностью изменили исход. В этом году мы постараемся свести к минимуму все ошибки. Мы играем надёжно в обороне.

Я верю в нашу команду, но мадридский «Реал» также играет на высшем уровне. Поэтому мы снова выйдем на поле, и, надеюсь, на этот раз победа будет за нами. Наша команда в хорошей форме, я очень доволен, нужно продолжать в том же духе.

Что произошло в прошлом году, то произошло. Нужно принять это как должное и двигаться дальше. Это случилось, и это не значит, что мы плохо играли большую часть времени в тех двух матчах», – приводит слова Де Брёйне CBS Sports Golazo.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету бельгийца один гол и пять результативных передач в семи играх за «Манчестер Сити».