УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам ответных четвертьфиналов.
В него вошли: Федерико Вальверде («Реал»), Рафаэл Леау («Милан»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») и Лаутаро Мартинес («Интер»).
Уругвайский полузащитник «Реала» отдал голевой пас в ответной встрече с «Челси» (2:0), Леау отметился результативной передачей в матче с «Наполи» (1:1), а Де Брёйне — с «Баварией» (1:1). На счету Мартинеса забитый мяч и голевой пас во встрече с «Бенфикой» (3:3).
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Интером», а мадридский «Реал» — с «Манчестер Сити». Итальянские команды проведут первый матч 10 мая, англичане с испанцами — 9 мая.
11 звёзд футбола, которые играли в «Интере», а вы могли забыть:
- 20 апреля 2023
-
11:44
-
11:40
-
11:40
-
11:39
-
11:38
-
11:29
-
11:28
-
11:20
-
11:20
-
11:16
-
11:14
-
11:00
-
10:56
-
10:40
-
10:39
-
10:34
-
10:28
-
10:18
-
10:05
-
10:00
-
09:57
-
09:50
-
09:40
-
09:26
-
09:21
-
09:20
-
09:13
-
09:08
-
09:00
-
08:52
-
08:45
-
08:34
-
08:30
-
08:09
-
07:16