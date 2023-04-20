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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал список номинантов на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам ответных четвертьфиналов.

В него вошли: Федерико Вальверде («Реал»), Рафаэл Леау («Милан»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») и Лаутаро Мартинес («Интер»).

Уругвайский полузащитник «Реала» отдал голевой пас в ответной встрече с «Челси» (2:0), Леау отметился результативной передачей в матче с «Наполи» (1:1), а Де Брёйне — с «Баварией» (1:1). На счету Мартинеса забитый мяч и голевой пас во встрече с «Бенфикой» (3:3).

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Милан» сыграет с «Интером», а мадридский «Реал» — с «Манчестер Сити». Итальянские команды проведут первый матч 10 мая, англичане с испанцами — 9 мая.

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