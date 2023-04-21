«Один из самых счастливых дней в моей жизни». Главный тренер «Севильи» — о победе над «МЮ»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями от выхода своих подопечных в полуфинал Лиги Европы.
«Ожидал ли такой победы? Конечно, нет, я думал, что это будет равный матч, исход которого не будет решён до последнего момента, и обратите внимание, последние 12 минут мы спокойно играли при счёте 3:0. Если бы мне сказали об этом перед матчем, то я бы не поверил, но поблагодарил бы.
В полуфинале будет «Ювентус». Это совершенно не похожий на «Манчестер» клуб, более командный. Они играют не так весело и быстро, но больше действуют как команда, и, возможно, матчи против них будут сложнее.
Это один из самых счастливых дней в моей жизни? Да, да, конечно, такого раньше никогда не было. Это очень, очень счастливый день, и я надеюсь, что он не последний», – приводит слова Мендилибара Marca.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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