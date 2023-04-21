«Где драйв, где азарт?» Червиченко обратился к игрокам «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре столичной команды.
«Да вся команда играет уныло. Как будто жилы из них вытянули… Ну что-то бегают, куда-то подают… Где драйв, где азарт? Может, они думали, что на одной ноге пройдут «Акрон»? Хотя не могли не понимать, что эта команда уже высадила «Локомотив» и «Динамо». Не знаю… А тем, кто в этом матче не участвовал, надо поменьше ногами и руками размахивать и на судей орать, чтобы «Спартак» не вылетал на таком этапе.
Это я про Соболева. Нельзя так подводить свою команду. И сколько теперь болельщикам «Спартака» ждать нового трофея? Лет шестнадцать?» – приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».
В финале Пути регионов тольяттинский «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов». В финале Пути РПЛ встречаются московский ЦСКА и «Урал».
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