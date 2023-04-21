Форвард «Ахмата» Конате рассказал о свадьбе на русской девушке

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате поделился подробностями своей свадьбы.
«Нет, она мусульманкой и была. Сама русская, дедушка жил в Чечне. Познакомились мы с нею, когда я играл в «Химках». Списались в директе, дальше увиделись. Все как будто было вчера!
Кристина работала моделью. Одна из первых ее фотографий, на которую я обратил внимание, — в мусульманском облачении. Я уточнил: «Ты мусульманка?» Она подтвердила, и я такой: «Вау». Вера очень сблизила нас.
Знаешь, с тех пор многое изменилось. Бывает же, встретишь кого-то, вроде бы приятный человек — но ты с ним стоишь на месте, стагнируешь. Это не про наши с Кристиной отношения: я обрёл уверенность, стал лучшей версией себя, притягиваю к себе больше позитива.
Где поженились? В Африке. В моей деревне, это где-то в четырёх часах от Абиджана. Она всего во второй раз приехала в Кот-д'Ивуар, и вокруг творилось просто безумие. Встречать Кристину вышли все-все жители: «Ничего себе, белая!»
Помню, как впервые сказал родителям о том, что хочу взять её в жены. Отец спросил: «Она верующая?» А мама попросила прислать фото. Отреагировала на него так: «Вау! Хороший выбор!» Папа тоже гордится. А на свадьбе они такие счастливые были!» – приводит слова Конате Sport24.
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