Гафин: у «Динамо» были контакты с клубами из Европы по Захаряну в последние пару месяцев
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал интерес со стороны европейских клубов к полузащитнику команды Арсену Захаряну.
«В последние пару месяцев у «Динамо» были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастёт ли это во что-то более значимое», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В текущем сезоне 19-летний игрок провёл за бело-голубых 30 матчей во всех турнирах. В них он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 15 млн. «Динамо» занимает пятое место, набрав 39 очков в 23 матчах.
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