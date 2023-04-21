Божович: «Зенит» уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев
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Известный тренер Миодраг Божович предположил, что «Зенит» уже можно поздравить с чемпионством в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
«Зенит» уже можно поздравить с чемпионством! И это заслуга не только бразильцев. В любом чемпионате есть команда, которая постоянно доминирует — не только в России. Посмотрите на ту же Бундеслигу с «Баварией». Никто не мешает другим командам становиться чемпионом. Хотя, может быть, болельщикам других команд становится скучно», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 55 очков после 23 матчей. На втором месте находится «Ростов», который заработал 46 очков.
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