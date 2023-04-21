«Люди заслужили такой матч». Полузащитник «Севильи» Окампос — об игре с «МЮ»

Аргентинский полузащитник «Севильи» Лукас Окампос прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (3:0). Первая встреча завершилась вничью — 2:2.

«Это был прекрасный вечер для всех нас. Почти идеальный матч. Тренер просил нас верить в себя, в наш класс и в качество нашей игры. Просил получить удовольствие от игры. У нас непростой год. Люди заслужили такой матч. Сегодня игроки и болельщики были как одно целое», — приводит слова Окампоса официальный сайт УЕФА.

По сумме двух матчей (5:2) «Севилья» вышла в полуфинал, где сыграет с итальянским «Ювентусом». В другой паре 1/2 финала встретятся итальянская «Рома» и немецкий «Байер».

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