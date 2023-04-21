Игрок «Севильи» Фернандо поделился впечатлениями от победы в матче Лиги Европы с «МЮ»

Бразильский полузащитник «Севильи» Фернандо прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (3:0). Первая встреча завершилась вничью — 2:2.
«Это был волшебный вечер. Я очень рад. В этом сезоне у нас было не так много поводов для радости. У нас непросто складывается сезон в чемпионате, но пришло время поменять мышление и продолжить в том же духе.
Болельщики сыграли важную роль. Здесь зрители с первых минут гонят нас вперёд. Мы хотели, чтобы они нами гордились, ведь этот сезон складывается очень непросто, но сегодня мы едем домой счастливыми», — приводит слова Фернандо официальный сайт УЕФА.
По сумме двух матчей (5:2) «Севилья» вышла в полуфинал, где сыграет с итальянским «Ювентусом».
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