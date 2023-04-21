Кейта Бальде: Головин — мой друг, люблю его! Он будет играть в европейских топ-клубах
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде высказался о российском полузащитнике Александре Головине, с которым они вместе защищали цвета французского «Монако». Кейта рассказал о дружбе с Головиным, а также заявил, что Александра ждёт большое будущее в европейских топ-клубах.
«Александр Головин — мой большой друг, уважаю его, много с ним общаюсь, люблю его сильно! Уверен, у него хорошее будущее, будет играть в европейских топ-клубах. Я наблюдал за его прогрессом в «Монако», он суперталантливый футболист. Желаю ему всего хорошего, он правда очень приятный человек», — приводит слова Кейта Бальде «РБ Спорт».
Напомним, Бальде выступал в составе «Монако» с 2017 по 2021 год. Головин перешёл в стан французского клуба в 2018 году и играет там по сей день.
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