Заболотный: ЦСКА будет доказывать, что способен прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о принципиальности матчей с «Зенитом» и заявил, что армейский клуб работает над тем, чтобы прервать гегемонию санкт-петербургского клуба в РПЛ.

«Матчи с ними для меня принципиальны, но в другом плане. «Зенит» на данный момент — самая сильная команда в России, действующий чемпион. Они побеждают в РПЛ раз за разом, и поэтому для всех команд петербуржцы — принципиальный соперник. «Зенит» в сезоне проигрывает очень редко, поэтому отобрать у них очки дорогого стоит.

И эта победа в первую очередь показывает нас с лучшей стороны. Значит, мы готовы к конкуренции, готовы выигрывать и снова готовы бороться за чемпионство. Игра стала основополагающей в том плане, что показала — мы можем и заслуживаем быть выше в таблице, чем сейчас.

Возможно ли прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате? Конечно, и ЦСКА это будет доказывать. Мы усиленно работаем над этим», — приводит слова Заболотного официальный сайт ЦСКА.