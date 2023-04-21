Роман Широков назвал правильным решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поддержал решение Российского футбольного союза об отказе от участия в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии.
«Думаю, решение отказаться от азиатского турнира правильное. Посередине лета играть – не думаю, что нам удобно. Лучше начать свой чемпионат пораньше и играть летом, а не зимой, как у нас любил предыдущий начальник», – сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее РФС принял решение не участвовать в турнире из-за организационных сложностей, сообщив, что продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА. О соперниках и датах будет объявлено после достижения договорённостей.
- 21 апреля 2023
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