Роман Широков назвал правильным решение РФС отказаться от участия в Кубке Азии

Генеральный директор раменского «Сатурна» Роман Широков поддержал решение Российского футбольного союза об отказе от участия в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии.

«Думаю, решение отказаться от азиатского турнира правильное. Посередине лета играть – не думаю, что нам удобно. Лучше начать свой чемпионат пораньше и играть летом, а не зимой, как у нас любил предыдущий начальник», – сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее РФС принял решение не участвовать в турнире из-за организационных сложностей, сообщив, что продолжает переговоры с рядом федераций по организации товарищеских матчей в ближайшие окна календаря ФИФА. О соперниках и датах будет объявлено после достижения договорённостей.