Веденеев: «Зенит» крупно обыграет «Динамо». Москвичи порой не знают, как обороняться

Ветеран «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Динамо» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч «Зенит» — «Динамо» будет интересным. Как и у «Зенита», у «Динамо много атакующих игроков. Думаю, «Зенит» победит и, скорее всего, крупно. С отъездом легионеров москвичи не могут наладить игру в обороне. Динамовцы пытаются играть в атакующий футбол и в результате допускают контратаки и стандартные положения у своих ворот.

«Динамо», как и большинство команд, где работают иностранные тренеры, пытается играть в атакующий футбол, несмотря на уровень игроков, — за это они и расплачиваются. Когда Николич тренировал «Локомотив», то было всё наоборот: не имея много сильных игроков, команда строго действовала в обороне. Поэтому железнодорожники и набирали много очков. А в «Динамо» всё по-другому: они бегут забивать, а как обороняться, порой просто не знают. Поэтому я думаю, что «Зенит» крупно победит», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.