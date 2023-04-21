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Андрей Мостовой — о 0:0 с «Ростовом»: ничего страшного, «Зенит» сохранил гандикап

Андрей Мостовой — о 0:0 с «Ростовом»: ничего страшного, «Зенит» сохранил гандикап
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о нулевой ничьей команды в матче с «Ростовом» в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Ростов» неожиданно идёт на втором месте, добираться до их стадиона тяжело. Состав по именам — ​не суперизвестные ребята, но с ними работает тренер сборной. Такая вот интересная совокупность получается. В общем, по ожидаемости две примерно одинаковых игры для меня были (с «Ростовом» и «Локомотивом». — Прим. «Чемпионата»).

Почему не удалось забить «Ростову»? В принципе, у нас и перекладина была, когда Караваев бил, и Малком хороший шанс не использовал. Не забили в тех моментах, в которых должны были забивать, в других матчах нам больше везло. Но ничего страшного не произошло. Очковый гандикап мы сохранили», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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