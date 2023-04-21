Колыванов: «Динамо» постарается сделать всё, чтобы не проиграть «Зениту»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своём поле сыграет с московским «Динамо».

«Динамо» в матче с «Зенитом» постарается сделать всё, чтобы не проиграть. Встречаются две играющие команды, поэтому игра должна получиться интересной. Динамовцам нужно догонять «Ростов», «Спартак» и ЦСКА, чтобы попасть в тройку.

У «Зенита» более укомплектованная команда с прекрасными исполнителями. Команда Семака борется за чемпионство, и ей тоже необходимо побеждать, чтобы концовка чемпионата была более спокойной. Поэтому жду борьбы, красивых моментов и голов», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.