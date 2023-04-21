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«Арсенал» — «Саутгемптон»: гости открыли счёт на 26-й секунде встречи

«Арсенал» — «Саутгемптон»: гости открыли счёт на 26-й секунде встречи
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Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встречаются местный «Арсенал» и «Саутгемптон». Стартовый свисток Саймона Хупера прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 26-й секунде встречи счёт открыл Карлос Алькарас после ошибки вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
21 апреля 2023, пятница. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
1 : 2
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Алькарас – 1'   0:2 Уолкотт – 14'   1:2 Мартинелли – 20'

«Арсенал» не может победить в чемпионате Англии два последних матча: встречи с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» закончились с одинаковым счётом (2:2). «Канониры» продолжают занимать в турнирной таблице первое место, набрав в 31 матче 74 очка. На втором месте — «Манчестер Сити» (70 + матч в запасе).

«Саутгемптон» проиграл в последних трёх матчах АПЛ, уступив «Вест Хэму» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Кристал Пэлас» (0:2). «Святые» идут в турнирной таблице на последнем месте, набрав 23 очка.

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