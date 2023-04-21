«Арсенал» — «Саутгемптон»: гости забили третий мяч на 67-й минуте

Сегодня, 21 апреля, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне проходит матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встречаются местный «Арсенал» и «Саутгемптон». Стартовый свисток Саймона Хупера прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 26-й секунде встречи счёт открыл Карлос Алькарас после ошибки вратаря «Арсенала» Аарона Рамсдейла. На 14-й минуте Тео Уолкотт забил в ворота бывшей команды, удвоив преимущество. «Арсенал» отыграл один мяч на 20-й минуте, когда отличился Габриэл Мартинелли. На 66-й минуте защитник Дуе Чалета-Цар забил третий мяч «Арсенала».

«Арсенал» не может победить в чемпионате Англии два последних матча: встречи с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» закончились с одинаковым счётом (2:2). «Канониры» продолжают занимать в турнирной таблице первое место, набрав в 31 матче 74 очка. На втором месте — «Манчестер Сити» (70 + матч в запасе).

«Саутгемптон» проиграл в последних трёх матчах АПЛ, уступив «Вест Хэму» (0:1), «Манчестер Сити» (1:4) и «Кристал Пэлас» (0:2). «Святые» идут в турнирной таблице на последнем месте, набрав 23 очка.