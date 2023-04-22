Маурисио Почеттино впечатлил на переговорах владельца «Челси» Тодда Боули
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино произвёл на переговорах положительное впечатление на владельца «Челси» Тодда Боули.
Как сообщает The Independent, 51-летний аргентинец произвёл на Боули впечатление своим долгосрочным видением развития команды под его руководством.
50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.
Напомним, «Челси» уволил Грэма Поттера с поста главного тренера клуба 2 апреля. Временным главным тренером клуба назначен Фрэнк Лэмпард. Под его руководством команда потерпела четыре поражения подряд.
На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.
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