Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маурисио Почеттино впечатлил на переговорах владельца «Челси» Тодда Боули

Маурисио Почеттино впечатлил на переговорах владельца «Челси» Тодда Боули
Комментарии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино произвёл на переговорах положительное впечатление на владельца «Челси» Тодда Боули.

Как сообщает The Independent, 51-летний аргентинец произвёл на Боули впечатление своим долгосрочным видением развития команды под его руководством.

50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор знаменитый аргентинский специалист находится без работы.

Напомним, «Челси» уволил Грэма Поттера с поста главного тренера клуба 2 апреля. Временным главным тренером клуба назначен Фрэнк Лэмпард. Под его руководством команда потерпела четыре поражения подряд.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 39 очков.

Кто может покинуть «Челси»:

Материалы по теме
Жёсткая борьба за выживание в АПЛ. В зоне риска «Челси», а клубы хотят выкинуть «Эвертон»
Жёсткая борьба за выживание в АПЛ. В зоне риска «Челси», а клубы хотят выкинуть «Эвертон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023