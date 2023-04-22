Клаудиньо — о возможности игры за сборную России: моя цель — играть за Бразилию

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что не думает о возможности игры за сборную России и мечтает выступать за бразильскую национальную команду. Футболист отметил, что в России много талантливых и качественных игроков.

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в российскую команду. Есть много талантливых и качественных российских футболистов, достойных играть за национальную команду. Игра за сборную Бразилии остаётся моей целью. Я уверен, что всё зависит только от меня и от того, как я проявлю себя, выступая за клуб. Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду, и я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной», – приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».

Клаудиньо в феврале этого года получил российское гражданство.