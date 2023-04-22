Карвальо: Газзаев любил чеснок, перед каждым завтраком я знал, что буду чувствовать запах

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, что экс главный тренер армейцев Валерий Газзаев очень любил чеснок и ел его даже за завтраком.

«Что вспоминаю, когда слышу фамилию Газзаева? Он очень любил чеснок. За завтраком мог съесть несколько зубчиков. И когда я каждый день спускался на завтрак, знал: сейчас будет встреча с Газзаевым. И что наверняка он уже поел чеснок. И что, скорее всего, я снова буду чувствовать этот запах», — приводит слова Карвальо Sport24.

Во главе ЦСКА Газзаев выиграл 10 трофеев, в том числе три титула чемпиона России. Специалист работал с армейцами с 2001 по 2003 год и с 2004 по 2008 год. Последним клубом Газзаева была владикавказская «Алания», которую он покинул в 2013 году.