В «Манчестер Юнайтед» подозревают, что Рафаэль Варан выбыл до конца сезона — Маллок
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан, получивший травму в первом матче четвертьфинала Лиги Европы с «Севильей» (2:2; 0:3), рискует пропустить остаток сезона. Об этом сообщает журналист Саймон Маллок в «Твиттере».
По сведениям источника, лодыжка 29-летнего французского футболиста была просканирована после ухода отёка. Результаты обследования не сообщаются, но говорится о возросших опасениях в «Манчестер Юнайтед». Вероятно, Варан пропустит остаток сезона. Ранее до конца сезона выбыл ещё один защитник манкунианцев Лисандро Мартинес, перенёсший операцию.
В нынешнем сезоне Варан принял участие в 40 матчах во всех турнирах. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
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