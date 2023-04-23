Защитник «Барселоны» Алонсо не хочет уходить, но клуб может его продать из-за фэйр-плей

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо намеревается отыграть свой контракт с сине-гранатовыми до конца. Однако в клубе могут попросить испанца уйти из-за финансового фэйр-плей. Об этом сообщает журналист Габриэль Санс в «Твиттере».

32-летний Алонсо стал футболистом испанской команды летом 2022 года. Он подписал контракт до конца сезона, а затем продлил соглашение до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету Алонсо три гола в 29 встречах.

«Барселона» в турнирной таблице чемпионата Испании занимает первое место, набрав 73 очка. Следом идёт мадридский «Реал» (65), у которого на матч больше.

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.