Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» собирается потратить большую сумму летом, одна из целей — Рафинья из «Барселоны»

«Ньюкасл» собирается потратить большую сумму летом, одна из целей — Рафинья из «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Ньюкасл», который по итогам сезона может попасть в Лигу чемпионов, планирует провести мощную летнюю трансферную кампанию. «Сороки» готовы потратить большую сумму и заинтересованы в нападающем «Барселоны» Рафинье. Об этом сообщает журналист Габриэль Санс в «Твиттере».

Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В 41 матче он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач. По ходу сезона Хави менял бразильца в 14 встречах. Контракт между сторонами подписан до лета 2027 года.

Сегодня, 23 апреля, «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании с мадридским «Атлетико».

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
«Барселону» начинают раздражать всплески агрессии Рафиньи после замен — Поло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023