«Ньюкасл» собирается потратить большую сумму летом, одна из целей — Рафинья из «Барселоны»

Английский «Ньюкасл», который по итогам сезона может попасть в Лигу чемпионов, планирует провести мощную летнюю трансферную кампанию. «Сороки» готовы потратить большую сумму и заинтересованы в нападающем «Барселоны» Рафинье. Об этом сообщает журналист Габриэль Санс в «Твиттере».
Рафинья перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В 41 матче он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач. По ходу сезона Хави менял бразильца в 14 встречах. Контракт между сторонами подписан до лета 2027 года.
Сегодня, 23 апреля, «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании с мадридским «Атлетико».
Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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