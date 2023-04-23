Лукаку намекнул на продолжение сотрудничества с «Интером»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку после матча 31-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (3:0) намекнул на продолжение сотрудничества с миланской командой.
«Моё будущее? Мне стоит быть осторожнее с тем, что я говорю.
Следите внимательнее… А пока я просто хочу сфокусироваться на «Интере» и отдать всё возможное ради этого клуба матч за матчем.
Я всегда стараюсь отдать максимум за «Интер», я люблю наших фанатов, наши отношения с ними отличные», – приводит слова Лукаку Sky Sport Italia.
В игре с «Эмполи» бельгийский форвард отметился дублем. Всего в текущем сезоне на счету Лукаку 26 матчей за «Интер» во всех турнирах. В этих играх 29-летний нападающий отметился девятью голами и тремя результативными передачами.
Лукаку выступает за «Интер» на правах аренды. Игрок принадлежит лондонскому «Челси». Контракт футболиста с «аристократами» рассчитан до конца июня 2026 года.
Ранее боссы миланского «Интера» сообщали, что не планируют продлевать аренду Лукаку.
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