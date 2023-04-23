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«Барсе» не удастся подписать Джеймса летом. Боссы «Челси» считают его неприкосновенным

«Барсе» не удастся подписать Джеймса летом. Боссы «Челси» считают его неприкосновенным
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Несмотря на огромное желание своего руководства, «Барселона» не купит защитника «Челси» Риса Джеймса предстоящим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Несмотря на недавние слухи, между каталонским клубом и представителями «Челси» не было никаких переговоров, поскольку английский защитник считается ключевым игроком лондонского клуба.

23-летний англичанин подписал новый долгосрочный контракт с «аристократами» осенью 2022 года. Боссы «Челси» позиционируют игрока как неприкосновенного и не намерены расставаться с ним как минимум в ближайшие несколько лет.

Действующее соглашение Джеймса с лондонцами рассчитано до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermrkt, – € 70 млн.

В текущем сезоне Джеймс провёл за синих 24 матча во всех турнирах, сумев отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось об интересе к защитнику «Челси» со стороны ещё одного испанского клуба – мадридского «Реала».

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