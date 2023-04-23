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Романо: «Челси» в начале недели проведёт новый раунд переговоров с Почеттино

Романо: «Челси» в начале недели проведёт новый раунд переговоров с Почеттино
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Представители «Челси» на предстоящей неделе проведут новый раунд переговоров с тренером Маурисио Почеттино, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, руководители лондонского клуба и Почеттино завершат обсуждение срока вступления в должность. Стороны также окончательно определятся с летними трансферными целями.

Ранее сообщалось, что 51-летний Почеттино впечатлил совладельцев «Челси» чётким видением развития клуба. Боссы лондонцев приняли во внимание тот факт, что Почеттино преуспел в «Тоттенхэме»: боролся за победу в АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов с молодой командой.

50-летний Почеттино был уволен из «ПСЖ» летом 2022 года. С тех пор аргентинский специалист находится без работы.

Напомним, «Челси» уволил Грэма Поттера с поста главного тренера клуба 2 апреля. Временным главным тренером клуба назначен Фрэнк Лэмпард. Под его руководством команда потерпела четыре поражения подряд.

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