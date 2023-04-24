В «Локомотиве» высказались о повреждении Пиняева, полученном в матче с ЦСКА

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал замену полузащитника Сергея Пиняева в первом тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«Насколько мы можем судить, особо сложного ничего нет. Будут сделаны снимки, посмотрим. Как сообщил наш медицинский штаб, он просто почувствовал определённый дискомфорт и по договорённости с тренерским штабом не стал продолжать игру. Это абсолютно профессиональный подход, если что-то мешает, то нужно остановиться, разобраться. Он у нас достаточно мощный по физическим кондициям футболист, поэтому у Серёжи мышечная масса, бёдра достаточно развиты. Могут какие-то быть проблемы, даже чисто возрастные», — приводит слова Нагорных ТАСС.