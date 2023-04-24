Левандовски не забил в 9 из 10 последних матчей. Это его худшая серия с 2016 года

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски демонстрирует худшую результативность впервые с 2016 года.
Сегодня польский нападающий не смог забить мадридскому «Атлетико» (1:0) в 30-м туре чемпионата Испании.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
За последние десять игр в составе «Барселоны» и сборной Польши 34-летний футболист смог отметиться голами только в одной из них – с «Эльче» в субботу, 1 апреля. В том поединке нападающий оформил дубль.
Подобной серии у Левандовского не было с весны 2016 года. Тогда форвард тоже отметился дублем в одном из десяти матчей за мюнхенскую «Баварию» и сборную Польши.
В текущем сезоне на счету Левандовского 38 матчей в футболке «Барселоны» во всех турнирах. В этих играх форвард сумел отличиться 22 раза и оформить семь результативных передач.
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