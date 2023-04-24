Калабрия: Кварацхелия — феноменальный игрок, но его уровень — это Леау на тренировке

Защитник «Милана» Давиде Калабрия назвал нападающего «Наполи» Хвичу Кварацхелию феноменальным игроком, однако заявил, что форвард «россонери» Рафаэл Леау значительно превосходит футболиста неаполитанцев.
«Противостояние с Кварацхелией взбодрило меня, потому что мне нравится играть против таких футболистов. Кажется, что он будет особенно феноменален в будущем, а сейчас, возможно, является лучшим игроком в Серии A. Но Кварацхелия — это Леау на тренировке (улыбается). Когда Рафаэл начинает бежать, как в матче с «Наполи», его очень трудно остановить. Вы должны надеяться, что это не его день. Ты должен быть либо быстрее, либо надеяться, что он на найдёт путь к воротам», — приводит слова Калабрии La Gazzetta dello Sport со ссылкой на DAZN.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»
- 24 апреля 2023
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