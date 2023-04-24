«Дрон и анализ слюны». Калешин рассказал, что внедряет в клубы после стажировки в Италии

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал о нововведениях, которые он ввёл в тольяттинском клубе после стажировки в «Сампдории».

«На стажировке в «Сампдории» в первый раз увидел, как дрон снимает тренировку. Как современные технологии используют для анализа состояния игроков. Всё это мы внедрили в «Кубани».

Я сразу записал, какая там модель дрона. Мы купили такую же. Кроме того, испанское приложение, в котором футболисты отмечают своё состояние: как спят, какое настроение, какое состояние мышц. Плюс анализ слюны – это мы сейчас в «Акроне» внедрим. Она показывает уровень тестостерона. Видно, насколько человек восстановился. Игрок приехал, и ты понимаешь, как нужно откорректировать тренировки. Дорогостоящая вещь, потому что реактивы – одноразовые», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.