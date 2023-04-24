«Мудрый человек, хитрый лис». Евгений Калешин рассказал, почему уважает Курбана Бердыева

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин признался, за что уважает экс-тренера «Рубина» и «Сочи» Курбана Бердыева.

«Сначала я играл против команд Бердыева. Мой родной брат выступал в его команде. Плюс Бердыев хорошо знал моего отца, царство ему небесное. Хотя я однажды через брата просился на стажировку к Бердыеву, но он тогда никого не пускал. А потом я тренировал «Тверь», а он работал в «Кайрате». Оба клуба проводили сборы в Турции. До этого мы могли просто созвониться, и он спрашивал мнение по игрокам, а тут предложил приехать к нему в отель, пообщаться о футболе. Наверное, 3-4 часа сидели. Рисовали, какие-то тактические моменты, тренировочный процесс – интересно было. С огромным уважением к нему отношусь. Мудрый человек, хитрый лис. Видно, почему таких результатов добился. Не только тренерские дела, но и вопрос личности. Лидер, который ведёт за собой.

Есть ли такое, что после Бердыева многие клубы РПЛ закрылись и стали действовать на контратаках? Думаю, что нет. На меня же Бердыев не повлиял в эту сторону. Всё зависит от воспитания. Я – тренер, которого сформировала «Барселона». Я её первый раз увидел в 1989 году, когда мне было 10 лет. Кажется, это была «Барса» Круиффа. Чувствовалось, что там совсем другой подход. Я спросил отца: «Что это за команда?» Его ответ дословно: «Единственная команда в мире, которая так играет». У нас с братом комната делилась пополам. Вся моя часть была заклеена плакатами «Барселоны». Когда следишь за клубом с детства, то понимаешь его культуру. В более сознательном возрасте, 25 лет, уже читаешь статьи о команде. Когда становишься тренером, то изучаешь книги о «Барселоне», как она формировалась, что делал Гвардиола… Эта культура оказывается внутри тебя. Это твоё воспитание, и ты его транслируешь своей команде.

Бердыев, наверное, был воспитан на другом. Всё зависит от того, кого ты слушаешь, что вокруг тебя, кто оказывает влияние, какие книги читаешь. Так формируется именно твоя идея. Ты можешь убедить игроков только в том, во что сам веришь. Только тогда получается искренний диалог, искренние убеждения, и люди за тобой пойдут. Сейчас полно тренеров, которые играют в проактивный футбол. Я и за «Томь», и за «Крылья» играл против «Рубина» Бердыева. Это не была оборонительная команда. Может быть, «Ростов» так ассоциируется? Не знаю. Но в «Рубине» были Домингес, Гёкдениз – качественная команда»,, — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Евгений Калешин — о влиянии Бердыева и «Барселоны». Видеоролик: