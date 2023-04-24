Сторожук: за тройкой Сперцян-Кривцов-Черников — будущее «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о тройке полузащитников «быков» в лице Эдуарда Сперцяна, Никиты Кривцова и Александра Черникова.

«Я не совсем согласен с посылом, что Кривцов — открытие весны, потому что его открытие произошло давно. В тот момент, когда из «Краснодара» разъехались легионеры, на их со Сперцяном и Черниковым неопытные плечи легла огромная нагрузка. И они её выдержали. Считаю, за этой тройкой будущее клуба. Каждый из них по отдельности усилит любую команду. В «Краснодар» Никиту брали сразу в основную обойму, но с таким прицелом, что практику поначалу будет получать в «Краснодаре-2». Так и получилось.

Когда игры первой и второй команд совпадали по времени и месту, мы привлекали его к матчам в ФНЛ. Было очевидно, что это очень талантливый, одарённый парень с широким спектром положительных качеств. Он не боится брать игру на себя и принимать нестандартные решения в ответственные моменты. Его видение поля, интеллект, техническая оснащённость и физические возможности позволяют это делать. Кривцов читает игру на шаг вперёд — для молодых это редкость. Поэтому он и в «Краснодаре». Сложно сказать, почему его обошли стороной юношеские сборные. Наверное, просто недоглядели — таких примеров много», — сказал Cторожук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.