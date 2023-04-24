Калешин рассказал, что «Акрон» использовал стратегию «Оренбурга», чтобы победить «Спартак»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал, что «Акрон» использовал стратегию «Оренбурга» в кубковом матче со «Спартаком». Напомним, тольяттинский клуб обыграл красно-белых со счётом 2:1.

«У «Спартака» есть две структуры, и он активно идёт прессинговать. Наши защитники и вратарь были готовы к розыгрышу мяча от ворот, чтобы разбить этот прессинг и впереди на пространстве ловить моменты. Та же стратегия, которой пользовался «Оренбург». У «Спартака» защитники не обладают высокой скоростью, а у нас вся группа атаки очень быстрая. Старались вертикально играть, когда соперник давил и нарушал свою компактность. Им было тяжело страховать друг друга. Получилось пользоваться давлением соперника.

Были персональные ориентировки по соперникам, чтобы разрушить начало их атак, чтобы не могли нормально разыгрывать. Дважды в первом тайме смогли накрыть – до удара не довели, но получалось опасно. При этом мы сыграли в пять человек в первой линии – сокращали зону проникающих передач. У нас оставался страхующий футболист на фланге или полуфланге, чтобы «Спартак» не имел там численного преимущества. В первом тайме получалось. Во втором тайме «Спартак» изменил схему, стал перегружать наш левый фланг – стало сложнее контролировать, но глобальных моментов соперник, по сути, не создал», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.