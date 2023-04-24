Калешин рассказал, что «Акрон» использовал стратегию «Оренбурга», чтобы победить «Спартак»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал, что «Акрон» использовал стратегию «Оренбурга» в кубковом матче со «Спартаком». Напомним, тольяттинский клуб обыграл красно-белых со счётом 2:1.
«У «Спартака» есть две структуры, и он активно идёт прессинговать. Наши защитники и вратарь были готовы к розыгрышу мяча от ворот, чтобы разбить этот прессинг и впереди на пространстве ловить моменты. Та же стратегия, которой пользовался «Оренбург». У «Спартака» защитники не обладают высокой скоростью, а у нас вся группа атаки очень быстрая. Старались вертикально играть, когда соперник давил и нарушал свою компактность. Им было тяжело страховать друг друга. Получилось пользоваться давлением соперника.
Были персональные ориентировки по соперникам, чтобы разрушить начало их атак, чтобы не могли нормально разыгрывать. Дважды в первом тайме смогли накрыть – до удара не довели, но получалось опасно. При этом мы сыграли в пять человек в первой линии – сокращали зону проникающих передач. У нас оставался страхующий футболист на фланге или полуфланге, чтобы «Спартак» не имел там численного преимущества. В первом тайме получалось. Во втором тайме «Спартак» изменил схему, стал перегружать наш левый фланг – стало сложнее контролировать, но глобальных моментов соперник, по сути, не создал», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
- 24 апреля 2023
-
11:43
-
11:40
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:39
-
10:37
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:42
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:30