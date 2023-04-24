«У меня нет слов». Главный тренер «Краснодара» Ивич — о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвёл итоги матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который завершился победой красно-белых со счётом 4:3.

«У меня нет слов. Для меня это тяжёлый момент. Мы были лучшей командой с первой минуты и до конца. Те, кто смотрят футбол, понимают, что сегодня произошло.

То, о чём я говорил, это судейство и неназначенный пенальти на Сперцяне? Если бы это был только этот момент, я был бы счастлив. Обо всём остальном я не буду говорить. По мне — сегодня всё было очевидно.

Доволен ли я игрой в защите после 2:2? Наш третий пропущенный гол — наша ошибка. Обо всех остальных я предпочту не говорить», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.