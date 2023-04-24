Умяров: эмоциональный матч с «Краснодаром». Было чувство, что «Спартак» может отыграться

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал итоги матча 24-го тура, в котором красно-белые на своём поле были сильнее «Краснодара» (4:3).

«Хорошая игра, очень эмоциональная. Конечно, было чувство, что «Спартак» может отыграться. Любая победа придаёт эмоционального состояния в хорошем смысле», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодняшний матч закончился волевой победой «Спартака» со счётом 4:3. Красно-белые сперва отыгрались с 0:2, а позже – с 2:3. На 84-й минуте благодаря голу Промеса команда вырвала победу.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.