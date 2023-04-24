Александр Соболев высказался о вылете «Спартака» из Кубка России
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о вылете «Спартака» из Кубка России.
«Переживал за команду в Кубке, но ничем не мог помочь. В таких играх нельзя пропускать первыми — нужно самим забивать. В таком случае игра с «Акроном» была бы совсем другой. Голы, которые пропустили — всё это разбирали до матча. Подача с правого фланга и гол — так «Акрон» забил 90% своих голов. Может быть, не хватило концентрации… Или подумали, что сейчас легко обыграем», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Матч между «Акроном» и «Спартаком» состоялся в среду, 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Победу одержал клуб из Тольятти со счётом 2:1. «Спартак» после этого поражения выбыл из соревнования.
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