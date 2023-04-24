Капитан «Спартака» Джикия объяснил резкие слова в адрес журналиста после матча с «Акроном»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, почему резко отреагировал на вопросы журналиста после кубкового матча с «Акроном», который завершился поражением красно-белых.
«Что касается моих слов в адрес журналиста, после игры есть эмоции и отрицательный результат. Я не хотел слушать это после игры. Я с уважением отношусь к журналистам, которые тоже проделали путь. Остановился разговаривать с журналистами, потому что вы тоже ждёте и работаете — это ваш хлеб. Я не хотел слушать именно такие слова.
По игре всё нормально — просто не везёт с результатом. Если бы не было игры, то мы подбирали бы подобные слова. Но я смотрел на ребят со стороны, я знаю коллектив внутри. Это было всего лишь такое стечение обстоятельств, такая полоса, где мы не забивали и не реализовывали моменты.
Есть статистика, которую я вижу. У нас были хорошие подходы и игра, но не было реализации. Результаты в сравнении с осенью ухудшились. По моментам и статистике игра — примерно такая же. Да, много пропускаем. Но если говорить о матче с «Краснодаром», то лучше выиграть 4:3 и добиться положительного результата. Сегодня это было важнее небольшого качества игры. Во втором тайме немного упростили игру», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 24 апреля 2023
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